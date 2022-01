Snapchat: beperking vriendsuggesties moet minderjarigen beschermen

Snapchat zegt minderjarige gebruikers van het platform beter te willen beschermen met de invoering van nieuwe functies. Zo zijn vriendsuggesties voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar voortaan beperkt.

Alleen als iemand al bekend is bij meerdere vrienden, wordt hij of zij via de functie Quick Add gesuggereerd als potentiële vriend. Op deze manier hoopt het socialemediaplatform dat gebruikers minder vaak in contact komen met kwaadwillenden. Het gaat volgens Snapchat bijvoorbeeld om volwassenen die drugs proberen te verkopen.

Met hoeveel directe contactpersonen iemand al bevriend moet zijn om toch in de suggesties voor te komen, is nog niet bekendgemaakt.

Verder wil Snapchat ouders meer toezicht geven op met wie hun kinderen contact hebben via de app. Het bedrijf stelt daarbij de privacy van de gebruikers wel te zullen respecteren. De komende maanden moet er meer duidelijk worden over deze functies.

Kwetsbaar

Snapchat is een populaire app onder jongeren in Nederland. De app telt volgens onderzoekers ruim 2,5 miljoen gebruikers in ons land, Het overgrote deel daarvan is jonger dan 20 jaar.

"We weten dat kinderen kwetsbaar zijn op het internet", zegt GZ-psycholoog en socialemedia-expert Najla Edriouch. In ruim een kwart van alle onderzochte misbruikzaken werd het eerste contact gelegd via apps als Snapchat en TikTok. Het ging daarbij om 86 zedenzaken in totaal, meldde het Nederlands Forensisch Instituut vorig jaar.

De stap die Snapchat nu zet kan volgens Edriouch zeker een verschil maken. Alleen valt dat nu nog moeilijk te zeggen, omdat de details over de nieuwe functie nog ontbreken. "Uiteindelijk zullen mensen met kwade bedoeling altijd wel een manier vinden. Maar het is natuurlijk goed als het ze moeilijker gemaakt wordt", zegt Edriouch.

Imagoschade

De zet van het Amerikaanse techbedrijf lijkt volgens haar binnen een trend te vallen. Zowel Facebook als Instagram heeft de afgelopen tijd vergelijkbare wijzigingen aangebracht, in de nasleep van onderzoeken die aantonen hoe groot de impact van deze apps kunnen zijn op het welzijn van vooral jonge gebruikers.

Edriouch: "Dat heeft mensen aan het denken gezet en bedrijven worden erop aangesproken. Je ziet vervolgens dat platforms allerlei acties ondernemen om hun volgers beter te beschermen. Ik denk dat dat ook is met de volgende gedachte in het achterhoofd: hoe kunnen we ook ouders het gevoel geven dat hun kind een veilig platform gebruikt, zodat ze het niet zullen verbieden."

Los van de exacte beweegredenen van een bedrijf is het vooral belangrijk dat platforms in actie komen, meent de psycholoog. Ze wijst erop dat de hoeveelheid tijd die jongeren op sociale media doorbrengen tijdens de pandemie en lockdowns verder is gegroeid.