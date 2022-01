Zwaarbevochten zege bezorgt Nederlandse zaalvoetballers droomstart op EK

De andere wedstrijd in de poule van Nederland werd door Portugal met 4-2 van Servië gewonnen. Zondagmiddag speelt Oranje om 17.30 uur tegen Portugal, de regerend Europees- en wereldkampioen. Dat is live te zien bij de NOS.

"Dit was abnormaal, superspannend en superzwaar", reageerde Oualid Saadouni uitgelaten na het laatste fluitsignaal. "Ik sta op mijn benen te trillen. We hebben geknokt en dik verdiend gewonnen. Een droomstart, een goed begin is het halve werk. Vanavond eerst lekker genieten van deze overwinning en daarna zien we wel weer", aldus de aanvoerder van Oranje.

De Nederlandse zaalvoetballers hebben hun eerste duel bij het EK in eigen land gewonnen. Oekraïne werd in een lege Ziggo Dome in een spannend duel met 3-2 verslagen.

Toch bleef Oekraïne, de nummer tien van de Europese ranglijst, in de eerste helft ook gevaarlijk via enkele goede aanvallen.

De spelers van Oranje leken aan het begin van de wedstrijd last te hebben van plankenkoorts. Binnen een minuut was het al raak voor Oekraïne. Nederland verdedigde halfslachtig waardoor Mykhailo Zvaryts de bal strak binnen kon schieten.

Zo slecht als Nederland, de nummer negentien van de Europese ranglijst en daarmee het laagst geklasseerde land op dit EK, aan de eerste helft was begonnen, zo goed ging het van start in de tweede helft. Aanvoerder Oualid Saadouni kopte al na twee minuten een lange trap van keeper Manuel Kuijk binnen. Enkele minuten later zette Attaibi met een beheerst wippertje Nederland op een 2-1 voorsprong.

Toen er bijna tien minuten in de tweede helft gespeeld was, werd het voor de brigade van bondscoach Max Tjaden nog mooier. Said Bouzambou werd in de dekking aangespeeld, draaide weg en schoot de bal verwoestend in het dak van het doel.

In de slotfase van de wedstrijd voerden de Oekraïners de druk flink op. Zo werd de keeper ingeruild voor een 'veldspeler'. Dit resulteerde drie minuten voor tijd in de aansluitingstreffer die werd gemaakt door vedette Petro Shoturma. Dat zorgde voor een spannende slotfase, maar Oranje trok de winst over de streep.