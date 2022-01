RIVM: na extra prik is kans op ziekenhuisopname vijf keer lager

De boosterprik is zeer effectief om ziekenhuisopname bij covid-19 te voorkomen. Dat stelt het RIVM op basis van ziekenhuiscijfers over de afgelopen twee maanden. Belangrijke kanttekening is wel dat de cijfers vooral gaan over de deltavariant, die inmiddels is verdrongen door de omikronvariant.

Het RIVM trekt de conclusies in zijn eerste rapportage over de effectiviteit van de boostercampagne. Een geboosterd persoon heeft volgens het instituut een vijf keer zo lage kans om te worden opgenomen als iemand die wel is ingeënt, maar nog geen extra prik heeft gehad.

Het verschil

Tussen 19 november 2021 en 13 januari 2022 was de bescherming voor mensen met een extra inenting 97 procent tegen ziekenhuisopnames en 98 procent tegen IC-opnames. Wie alleen de basisinentingen heeft gehad, was voor 85 procent beschermd tegen opname en voor 93 procent tegen belanden op de intensive care, schrijft het RIVM.

Met betrekking tot ongevaccineerden was het verschil groter. Het risico voor hen om met corona in een ziekenhuisbed te belanden was in de onderzochte periode 33 keer hoger dan voor iemand die volledig ingeënt is, inclusief booster.

Komen we ooit van corona af? NOS op 3 zocht het uit: