Effectief NEC wipt FC Groningen uit bekertoernooi

NEC heeft zich in het toernooi om de KNVB-beker onder de laatste acht geschaard. De Nijmegenaren gingen uiterst effectief om met de weinige kansen en wonnen in het hoge noorden met 2-1 van FC Groningen, dat zich met de uitschakeling tekort deed.

Calvin Verdonk zette de sterk begonnen gasten na tien minuten op voorsprong door een voorzet van Javier Vet met een beheerste volley in de verre hoek een knap vervolg te geven. Groningen antwoordde met een golf aan aanvallen, die ook tot de nodige kansen leidde.

Zo kopte Paulos Abraham in kansrijke positie naast, slaagde NEC-doelman Danny Vukovic erin een lepe kopbal van Bjorn Meijer uit de korte hoek tikken en wist Ivan Marquéz nog net te voorkomen dat Michael de Leeuw kon uithalen. Op slag van rust kreeg de thuisploeg na een snelle counter alsnog wat het toekwam: De Leeuw schoot hard raak.

Meteen na de pauze bracht Abraham zijn aanvoerder opnieuw in stelling, maar De Leeuw kwam niet verder dan een afzwaaier. Een misser met gevolgen, want een minuut later vond Mikkel Duelund aan de andere kant na een één-twee met Vet wel de uiterste hoek: 1-2.

Groningen draaide andermaal de duimschroeven aan en zag een schot van de 18-jarige Meijer gekeerd worden door de twee keer zo oude Vukovic, die ook in de weg lag bij een knal van Tomas Suslov. Veel meer kansen leverden de verwoede pogingen van de thuisploeg echter niet op.