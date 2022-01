Supermarkten: lege schappen dreigen als quarantaine niet wordt versoepeld

Vorige week zijn de regels al versoepeld. Sinds vrijdag hoef je niet meer in quarantaine als je een huisgenoot of nauw contact hebt met corona, als je ten minste een week geleden een boosterprik hebt gekregen of de afgelopen acht weken positief bent getest en geen klachten hebt.

De supermarkten willen nu dat alle supermarktmedewerkers zonder klachten niet in quarantaine hoeven, dus ook als ze ongevaccineerd of ongeboosterd zijn. Het gaat om veel medewerkers, want er werken veel jongeren in supermarkten. De booster is er alleen voor 18-plussers.

Het kabinet zei vorige week al te werken aan specifieke quarantaineregels voor cruciale beroepen. Daaronder valt ook iedereen die werkt aan noodzakelijke processen in de voedselketen, zoals supermarktmedewerkers. Wat de regels worden is nog onduidelijk. Vorige week zei het kabinet wel dat die mogelijk op 21 januari, dus overmorgen, zouden ingaan.

