Amerikaanse buitenlandminister reist naar Israël, Emiraten en Sudan

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, bezoekt deze week Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Sudan. Die reis komt niet lang nadat Israël en de Emiraten met bemiddeling van de VS hadden besloten hun diplomatieke relatie te normaliseren.

Op de achtergrond zochten Israël en de Verenigde Arabische Emiraten al veel langer toenadering tot elkaar. Beide landen maken zich zorgen over de invloed van Iran in het Midden-Oosten. Verwacht wordt dat Israël en de Emiraten binnenkort ambassadeurs zullen uitwisselen.

Kwaadwillende investeerders

Het volledige programma van Pompeo is nog niet bekend, mogelijk staan Bahrein, Oman, Qatar en Marokko ook nog op de planning. In de loop van de week wordt hij gevolgd door Jared Kushner, de schoonzoon en Midden-Oosten-adviseur van president Trump.

In Israël heeft Pompeo een ontmoeting met de premier Netanyahu, waar regionale veiligheidskwesties en de invloed van Iran zullen op de agenda staan. Ook praten ze over de mogelijkheden om op economisch gebied nog intensiever samen te werken en zo "kwaadwillende investeerders" buiten de deur te houden. Daarmee doelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op China, dat voet aan grond probeert te krijgen in Israël.

Lijst van terroristische landen

Voor Sudan kan het bezoek van Pompeo betekenen dat het land een stapje zet in zijn streven om van de Amerikaanse lijst van terroristische landen te worden verwijderd. Sudan probeert dat al sinds april 2019. Of dit lukt is afhankelijk van de bereidheid van de Sudanese regering om de slachtoffers van de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998 te compenseren. De Sudanese regering wordt ervan verdacht de aanslagplegers onderdak te hebben geboden voordat ze toesloegen.