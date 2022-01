Klassen naar huis? Zo pakken ze het in het buitenland aan

Al twee dagen op rij is een recordaantal scholen helemaal of gedeeltelijk gesloten. Op dit moment moet een hele klas naar huis wanneer er minstens drie leerlingen positief zijn getest op het coronavirus. Volgens scholen is dat een onwerkbare situatie.

De Stichting Voor Werkende Ouders spreekt van "een gatenkaas" in het onderwijs, waardoor kinderen voortdurend lessen missen. Het Outbreak Management Team gaat komende vrijdag de huidige quarantaineregels voor scholen onder de loep nemen.

Hoe doen ze het in de ons omringende landen?

Duitsland

In Duitsland dragen kinderen een mondkapje, zowel op het schoolplein, in de gangen, op weg naar de klas en in de klas. Schoolkinderen worden een paar keer per week en soms zelfs elke dag getest. Een besmet kind moet in quarantaine en mag daar na zeven dagen met een negatieve PCR-test weer uit.

Kinderen die alleen in contact zijn geweest met een besmet klasgenootje, moeten vijf dagen thuisblijven en kunnen dan met een eenvoudige sneltest weer naar school. Iemand die alleen in contact is geweest, maar volledig is gevaccineerd, hoeft niet in quarantaine.

Engeland

In Engeland gelden nauwelijks nog regels. Zieke kinderen moeten thuis blijven, maar er gaan geen klassen naar huis als er meerdere kinderen ziek zijn. Testen hoeft alleen bij symptomen. Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Dat was het al niet op basisscholen, maar vanaf vandaag ook niet meer op de middelbare scholen. Als de ouders van kinderen, of een klasgenoot, of de leraar een positieve test heeft, wordt geadviseerd om de omgeving te testen maar kan de klas gewoon doorgaan.

Op de middelbare scholen moet twee keer week worden getest. Bij een positieve test moet je vijf dagen in quarantaine. Wales en Schotland hebben weer andere regels. Een groot deel van álle coronamaatregelen in Engeland zijn overigens per volgende week donderdag opgeheven. Het is vanaf dan niet langer verplicht om mondkapjes te dragen en thuis te werken. Ook het coronatoegangsbewijs vervalt.

Denemarken

Hele klassen naar huis sturen proberen ze in Denemarken te voorkomen door schoolkinderen twee keer per week te testen, thuis of op school. Een hele klas naar huis sturen wordt gezien als laatste redmiddel, als het echt niet anders kan. Kinderen naar school laten gaan heeft de hoogste prioriteit. Mondkapjes op scholen hoeven niet meer, ouders moeten die wel dragen.

Ouders zijn opgelucht, want toe nu toe is Denemarken erg voorzichtig geweest. Kinderen hebben maandenlang thuisgezeten. Sowieso gaat het goed met de besmettingscijfers, die hebben inmiddels een plateau hebben bereikt. Ook de druk op de IC's daalt, in Denemarken is het einde in zicht. De uitdaging zijn nu de leerkrachten, want op sommige scholen is er door besmettingen een tekort aan personeel.

Spanje

Na de Kerst is afgesproken dat scholen in Spanje hoe dan ook open zouden blijven, ook al was wel duidelijk dat de besmettingen door omikron alleen maar zouden toenemen. Klassen worden naar huis gestuurd als er onder leerlingen meer dan vijf besmettingen zijn, is de regel.

Die komen bovenop afspraken die nu al bijna twee jaar gelden: zoals mondkapjes op tijdens alle lessen. En temperatuur meten bij binnenkomst. Spaanse kinderen weten inmiddels niet anders. Dat er in Spanje klassen naar huis worden gestuurd, komt niet door zieke kinderen, de besmettingen raken vooral de meesters en juffen.

Frankrijk

Sinds kort zijn er in Frankrijk geen landelijke regels meer, lokale autoriteiten mogen zelf beslissen op basis van eigen inschattingen. Er zijn inmiddels meer dan 14.000 klassen naar huis gestuurd, dat is drie procent van het totaal. Als er een kind is besmet, moeten alle andere kinderen in de klas drie zelftesten in vijf dagen doen. Bij elke negatieve test mogen ze in de klas blijven. Maar de apotheek moet de zelftesten leveren. Daar staan dan ook lange rijen en de testen zijn vaak op.

In de Franse onderwijswereld bestaat inmiddels grote onrust over de regeringsaanpak. Om de zoveel dagen kwamen er steeds nieuwe regels en tijd om zich aan te passen was er nauwelijks. De regels werden bovendien onwerkbaar bevonden. Bovendien maakte de Franse minister van Onderwijs de jongste plannen één dag van tevoren bekend, in een interview met een krant. Onderwijzers waren compleet overvallen. Vorige week leidde de onvrede nog tot een massale staking van leraren. En ook morgen is er een nieuwe actiedag aangekondigd.