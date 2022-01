Half jaar cel voor man die met fakkel bij huis van Sigrid Kaag stond

De man die begin deze maand met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, is veroordeeld tot zes maanden cel. Ook mag hij van de politierechter geen contact leggen met leden van het kabinet-Rutte IV en met RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Zijn compagnon, Eline van 't N., kreeg vier maanden cel en ook een contactverbod. De straffen vallen lager uit dan de eisen van het OM, die voor beiden negen maanden waren.

De 29-jarige Amsterdammer Max van den B. schreeuwde woensdagavond 5 januari met een fakkel in zijn hand dreigende teksten bij de woning van Kaag. De politie hield hem aan en Kaag deed aangifte tegen hem vanwege de intimiderende en bedreigende situatie.

De man werd het afgelopen jaar meerdere keren aangehouden voor verschillende strafbare feiten. Zo werd hij een week eerder opgepakt toen hij voor het huis van demissionair minister Hugo de Jonge stond.

De rechter zei met de veroordeling een signaal te willen afgeven. Er is volgens hem geen twijfel dat het een beangstigende ervaring voor Kaag en haar gezin is geweest.

"Kaag is geen willekeurig doelwit geweest. U moest haar hebben vanwege haar rol in de politiek, vanwege haar ideeën waarmee u het niet eens bent. Maar dit is niet de manier. Als je het niet eens bent met de ideeën van een politicus, dan stem je op iemand anders of laat je je afkeuring op een vreedzame manier blijken."

De politierechter zei ook dat de twee met hun acties "het democratisch proces" kunnen ontwrichten. "En dat geldt in het bijzonder in een tijd als deze, waarin politici toch al van alle kanten bedreigd worden. Daar komt dan ook nog bij dat u dit gefilmd heeft. Daar zit een zeker opruiend aspect aan."

Het signaal dat de rechter wil afgeven is niet alleen bedoeld voor de verdachten, maar ook voor anderen. "Die denken dat er een strijd met de overheid moet worden gevoerd. Dat mag je denken, maar duidelijk moet zijn dat geweld en dreigen met geweld ontoelaatbaar is."

Andere gedachten

Van den B. voerde in de rechtbank aan dat het zijn intentie is om politici op andere gedachten te brengen. Hij zegt dat hij iedere dag opstaat met de gedachte dat er sprake is van een Derde Wereldoorlog: "Stop deze massamoord". Ook zei hij dat hij geen spijt heeft van zijn actie. "Ik sta honderd procent achter de video en achter de fakkel. Ik heb niemand bedreigd."

Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Volgens hem was geen sprake van bedreiging, maar wilde Van den B. gewoon in gesprek met Kaag en wilde hij dat zijn protest gezien en gehoord zou worden. De fakkel stond volgens de advocaat "voor vrijheid en licht in duisternis".

Actie gefilmd

De politie in Amsterdam hield een paar dagen na het fakkelincident ook de 44-jarige Eline van 't N. aan. Zij filmde de actie van Van den B. en zond die beelden vervolgens live uit via sociale media. Volgens de politie filmde de vrouw ook via een ruit in de gevel van het huis in de woning van Kaag.

Dat ontkennen beide verdachten. "Ik pakte de telefoon uit Elines hand. Zij wilde niet naar binnen filmen en ik wel", aldus Van den B. Van 't N. zei dat ze sowieso niet wilde filmen bij het huis van Kaag. "Mijn gevoel zei al direct: we gaan niet livestreamen en ik heb me laten overrulen door Max. Als Max iets in zijn hoofd heeft, is Max ook niet meer bereikbaar voor de buitenwereld." De advocaat van Van 't N. betoogde dat "de wil om te bedreigen" ontbrak.

De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde haar dus tot vier maanden cel.

Oorlogsgebied

In de zaak werd door de officier van justitie ook een verklaring voorgelezen van Sigrid Kaag. "Ik had grote angst dat die man die fakkel bij ons naar binnen wilde gooien", zei ze daarin. "Ik voelde me onveiliger dan toen ik nog in oorlogsgebieden woonde." Van 't N. zei zich dat goed te kunnen voorstellen, omdat politici niet thuis moeten worden bezocht.

Max van den B. is het daar niet mee eens. "Ik woon zelf in een oorlogsgebied. Door haar", zei hij. Hij spreekt tegen dat hij dreigde. "Ik ben beleefd Nederlands tegen haar gaan spreken. En ik wil haar helemaal niet monddood maken. Ik wil juist met haar praten."

Joris Demmink

Beide verdachten zijn ook veroordeeld voor bedreiging van ex-topambtenaar van justitie Joris Demmink in oktober. Demmink wordt al lang achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik van jongens.

Bij sociëteit De Witte, waar hij vaak komt, vroegen ze naar hem en zeiden dat ze op zoek zijn naar pedofielen. Van den B. en N. zeiden dat ze een burgerarrest willen plegen en dat de doodstraf zal volgen als Demmink niet meewerkt.