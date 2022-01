Krajicek hoopt Djokovic naar Rotterdam te halen: 'Fantastisch als hij komt'

Novak Djokovic staat niet op de deelnemerslijst van het ABN Amro-tennistoernooi in Rotterdam, dat op 7 februari begint. Maar als het aan toernooidirecteur Richard Krajicek ligt, doet de Servische nummer één van de wereld volgende maand toch mee. Dat is opvallend, aangezien Djokovic de toegang tot Australië werd geweigerd omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona. In Nederland gelden andere regels. "Van de Nederlandse overheid mag hij komen, die richtlijnen volgen wij. Het mag gewoon. De situatie in Australië is een totaal verschillende", aldus Krajicek. Extra belletje? Een extra belletje richting de Serviër zal hij niet plegen. "Nee, ik weet niet of dit het juiste moment is. Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Bovendien weet hij dat hij hier terecht kan. Fantastisch als hij wil komen."

Novak Djokovic tijdens een training in Australië - Pro Shots

Djokovic reisde begin dit jaar naar Australië om zijn titel te verdedigen op de Australian Open. Met een 21ste grandslamtitel zou hij Rafael Nadal en Roger Federer voorbij zijn gegaan. Zijn visumaanvraag liep echter in het honderd. Omdat hij niet aan de Australian Open meedoet, is er een gat in zijn wedstrijdschema waar Krajicek van zou kunnen profiteren. De Serviër deed slechts drie keer eerder mee aan het ATP-toernooi in Rotterdam, voor het laatst in 2010.