Verplichte app olympiërs niet goed beveiligd: 'China graaft in privégegevens'

Het Citizen Lab ontdekte dat de zogeheten SSL-certificaten in de app niet worden gevalideerd. Dat is de codering die wordt gebruikt voor beveiliging, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot informatie terwijl deze wordt verzonden.

Dat via My2022, ontwikkeld door de Beijing Financial Holdings Group, persoonlijke informatie kan worden vrijgegeven zonder toestemming van de gebruiker, versterkt de verdenking dat de Chinezen de Winterspelen willen gebruiken voor cyberspionage.

"In 2008, toen Peking gastheer was van de Zomerspelen, droeg de hoogwaardige Chinese technologie volgens de organisatoren bij aan het grote sportieve succes van de organisatie. Nu worden alle technologische middelen aangegrepen om te graven in privégegevens van mensen die verbonden zijn aan de Olympische Spelen en iedereen de mond te snoeren", aldus Richardson.

"Er is vanuit het IOC geen enkele bescherming voor atleten die zich kritisch hebben uitgelaten over de politieke gang van zaken in China of van plan zijn dat te doen in Peking", meent Köhler. "Een organisatie als het IOC zou zich hier proactief moeten opstellen. Nu worden atleten op dit vlak niet van hogerhand in de rug gedekt en daardoor eigenlijk gedwongen om te zwijgen."

Lange arm Chinese overheid

Volgens de zogeheten 'Rule 50' van het Olympic Charter is politiek protest verboden voor atleten tijdens de Spelen. Wel is vrijheid van meningsuiting toegestaan tijdens persconferenties en in uitingen op sociale media.

Een vooraanstaand lid van de Chinese Communistische Partij waarschuwde deze week evenwel dat publiek protest tegen de binnenlandse politiek van het gastland kan leiden tot het intrekken van de accreditatie.

Enes Kanter, basketballer van Boston Celtics, weet inmiddels hoever de lange arm van de Chinese overheid reikt. De Amerikaan waagde het ooit zich uit te spreken tegen staatshoofd Xi Jinping en brak bij die gelegenheid een lans voor de Tibetanen. Prompt werd zijn naam geblokkeerd op het Chinese sociale platform Weibo en waren wedstrijden van de Celtics enige tijd niet meer te zien op televisie.