Boer riskeert strafblad met transport hoogdrachtige koe

Veehouders die vanaf 1 februari een hoogdrachtige koe of een pas gekalfd rund op transport zetten voor de slacht, riskeren een gang naar de strafrechter. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Tot nu toe kreeg de boer alleen een waarschuwing of een bestuurlijke boete. Die laatste is bedoeld om overtreders te straffen en toekomstige overtreders af te schrikken.

Runderen die meer dan 90 procent van de dracht erop hebben zitten of minder dan acht dagen geleden een kalf hebben geworpen, zijn niet in staat om te worden vervoerd. Ook niet op korte stukken, schrijft RTV Noord.

Een koe is ongeveer net zo lang drachtig als een vrouw zwanger is.

Veehouders die zich toch schuldig maken aan het vervoeren van hoogdrachtige koeien overtreden de Transportverordening. Vanaf 1 februari komt daar ook het strafbare feit dierenmishandeling bij op basis van de Wet dieren.

Dierenleed

Als de hoogdrachtige koeien in het slachthuis worden gedood begint het ongeboren en voldragen kalf te schoppen, omdat het stikt. En dat is dierenleed, oordeelt de NVWA.

Het vooraf controleren of een dier op transport kan, is een verantwoordelijkheid van de veehouder, zegt de NVWA. "Daarvan mag je verwachten dat die goed zicht heeft op de draagtijd van het vee en daar ook naar handelt."

Vorig jaar waren van de 171 uitgevoerde NVWA-inspecties bij hoogdrachtige en gekalfde runderen 132 niet in orde, meldt de NVWA. Er waren meer meldingen, maar inspecteurs konden in veel gevallen niets doen vanwege coronamaatregelen. In die gevallen "werden de dossiers zonder nader onderzoek afgesloten".