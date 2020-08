Koning en koningin schenden coronaregel op vakantie in Griekenland

Op internet gaan vakantiefoto's rond van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Eén ervan toont het koningspaar dat vlak naast een man staat, zonder dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Volgens RTL Nieuws is de foto genomen in Griekenland en is de man één van de eigenaren van een restaurant.

De koning en koningin zijn op dit moment op vakantie in Griekenland. Volgens RTL is de foto genomen op het eiland Milos. De Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over zeggen: "Het betreft hier een privé-situatie", zegt een woordvoerder.

Verslaggever Koninklijk Huis Kysia Hekster noemt het poseren van het koningspaar voor de foto in Griekenland 'onhandig'. "De koning is zich als geen ander bewust dat alles wat hij doet of laat onder een vergrootglas ligt. Dat is hem van jongs af aan geleerd", zegt Hekster. "Je kan op zijn minst zeggen dat zijn voorbeeldfunctie hier niet zo goed uit de verf komt."

Mediacode geschonden

Dit weekend werden nog meer vakantiefoto's van de koning en koningin gepubliceerd. Daarop zijn ze te zien in badkleding - Máxima in bikini - aan boord van hun nieuwe boot Alma. Volgens het Duitse boulevardblad Bild zijn de opnamen vrijdag gemaakt bij Mykonos, tijdens een vaartocht langs verschillende Griekse eilanden.

De opnamen zijn in strijd met de mediacode die het Koninklijk Huis hanteert. Die houdt in dat de familie zich op een paar momenten per jaar laat fotograferen en in ruil daarvoor worden de familieleden de rest van het jaar als ze niet aan het werk zijn met rust gelaten.