MVV opent stadion voor supporters in derby met VVV uit protest tegen coronaregels

"Niet om recalcitrant te zijn, maar het is bittere noodzaak. Niet alleen uit sportief oogpunt, maar ook uit financiële urgentie. De spaarpotjes bij de voetbalclubs raken langzaam maar zeker leeg. Ook bij MVV", schrijft de eerstedivisieclub in een persbericht.

"Clubs hebben kostenbesparingen doorgevoerd, er zijn loonoffers gebracht en de schulden nemen toe. De rek is er inmiddels helemaal uit. Daarom roepen we het OMT en het kabinet op om serieus te kijken naar het openen van stadions, uiteraard op een veilige en verantwoorde manier, en zo perspectief te bieden aan de clubs en supporters."

MVV speelt vrijdag eerst in een leeg stadion tegen FC Volendam. Een week later staat het duel met FC Eindhoven op het programma. Tegen VVV moet het stadion voor het eerst opengaan.

MVV neemt de plannen vrijdag mee in het overleg tussen clubs en burgemeesters van de steden met een club uit het betaald voetbal.

Het kabinet kondigde vorige week een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen aan, maar het verbod van publiek bij sportwedstrijden en het betaald voetbal blijft voorlopig overeind.

'Onvermijdelijke volgende stap'

Clubs in het betaald voetbal moeten in ieder geval tot 25 januari zonder publiek spelen. Vanaf 28 januari willen ze de toeschouwers weer terug in de stadions, maar die toezegging kwam er nog niet.

Dat nieuws leidde tot verontwaardiging bij de clubs. "We kunnen niet langer zonder publiek spelen. Het tempo van de besluitvorming in politiek Den Haag is te traag. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap", lieten de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vorige week in een verklaring weten.

Volgens de KNVB kan het toelaten van publiek in de stadions ook veilig. Informatie van de GGD laat zien dat er geen coronabrandhaarden zijn ontstaan in de stadions. Bij de poort is 100 procent controle en iedereen moet bij binnenkomst de CoronaCheck-app van de overheid laten zien, benadrukt de bond.