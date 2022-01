Tweede aangifte tegen The Voice-coach Ali B, RTL schort samenwerking op

In de zaak rond The Voice of Holland is gisteren een tweede aangifte gedaan, bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Bart Swier, de advocaat van Ali B, bevestigt dat het opnieuw om een aangifte tegen zijn cliënt gaat. RTL Nederland schort de samenwerking met Ali B op.

Swier wil verder nu niets zeggen over de aangifte, behalve dat Ali B de aangiftes die tegen hem zijn gedaan "in al zijn onderdelen betwist". De eerste aangifte wegens grensoverschrijdend gedrag werd zaterdag bekendgemaakt.

RTL maakte die dag bekend voorlopig te stoppen met het uitzenden van talentenshow The Voice of Holland, na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Samenwerking met RTL opgeschort

RTL besloot gisteren om de samenwerking met Ali B op te schorten zolang het onderzoek loopt, zegt een woordvoerder van het mediabedrijf.

"The Voice is opgeschort en we hebben besloten dat het hangende het onderzoek het beste is om de samenwerking met Ali B stil te leggen", zegt de woordvoerder. "Als de feiten op tafel liggen, dan zullen we op basis van de uitkomsten verdere beslissingen nemen."

