Waarschuwingen uitgedeeld op landelijke protestdag cultuursector

Op verschillende plekken in het land zijn waarschuwingen uitgedeeld bij theaters en andere cultuurinstellingen die vandaag uit protest hun deuren openden. Ze ageren met hun actie tegen de aanhoudende, gedwongen sluiting van de sector vanwege de coronamaatregelen.

In Amsterdam kreeg het Concertgebouw, dat vandaag net als veel andere instellingen was ingericht als kapsalon, een officiële waarschuwing omdat het toch de deuren opende. Gisteren had burgemeester Halsema al laten weten dat ze begrip heeft voor het sentiment rond de actie, maar dat ze het niet zou toestaan dat theaters de deuren zouden openen.

Boa's

In Den Haag kreeg de Koninklijke Schouwburg eveneens een officiële waarschuwing van boa's. De zaal moest om 13.30 uur leeg zijn, maar dat was ook de eindtijd van de voorstelling.

Het Utrechtse museum Speelklok, dat zichzelf had ingericht als sportschool, kreeg vroeg in de middag bezoek van handhavers, schrijft RTV Utrecht. Na overleg met het museum werd de actie buiten voortgezet.

Zeventig deelnemers

Toen gisteren duidelijk werd dat veel burgemeesters in het gehele land zouden handhaven op de coronaregels, benadrukten de initiatiefnemers achter het zogenoemde Kapsalon Theater dat de actie gewoon zou doorgaan. Zo'n zeventig culturele instellingen doen mee.

De organisatie van de actie, die is opgezet door Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, ergerde zich aan de statements van de burgemeesters, onder meer omdat de ludieke protestactie van de horecabranche afgelopen weekend wel oogluikend werd toegestaan.

"Het zingt rond dat de landelijke politiek heeft opgeroepen tot plaatselijke handhaving; op ons komt dit over als het last minute "verpesten" van iets waar ontzettend veel mensen warm voor lopen en wat in principe binnen de regels gaat zijn", schreef de organisatie gisteren in een verklaring.