Gemeenten treden 'plichtmatig' op tegen theaterprotest, organisatoren tevreden

Op verschillende plekken in het land hebben gemeenten opgetreden tegen theaters en andere cultuurinstellingen die uit protest hun deuren openden. Ondanks waarschuwingen vooraf van burgemeesters werd de landelijke actie tegen de aanhoudende sluiting van de cultuursector grotendeels doorgezet. Meerdere theaters kregen een of twee waarschuwingen van handhavers. Op een aantal plekken werd de protestactie vervolgens naar buiten verplaatst, of werd de voorstelling helemaal afgeblazen. Zo werd de voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag op last van handhavers afgelast:

Directeur: 'Ik ben officieel geregistreerd als overtreder' - NOS

Voor zover bekend is nergens daadwerkelijk een boete uitgeschreven vanwege het protest. "Je voelde aan alles dat de waarschuwingen een beetje plichtmatig waren", zegt initiatiefnemer van de protestactie Diederik Ebbinge. De acteur is tevreden over het verloop van de protestdag. "Het nieuws dat het Veiligheidsberaad morgen in overleg gaat, zie ik als een signaal naar Den Haag. Ik hoop dat we morgen of overmorgen horen dat de theaters weer open kunnen." Burgemeesters: sneller duidelijkheid De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben morgen een extra vergadering ingelast, omdat ze sneller duidelijkheid willen van het kabinet over het coronabeleid voor de horeca- en cultuursector. Volgens voorzitter Bruls moet het kabinet deze sectoren "echt meer perspectief" bieden. Minister Kuipers (Volksgezondheid) herhaalde vandaag dat het nog te vroeg is om knopen door te hakken over een eventuele heropening. Het kabinet wil daar uiterlijk dinsdag een besluit over nemen. Wat de tientallen deelnemende cultuurinstellingen van de protestactie betreft, kan de sector gelijk weer aan de slag. Onder de noemer Kapsalon Theater werden in bijvoorbeeld de Kleine Komedie in Amsterdam bezoekers geknipt en vermaakt door artiesten. Tijdens de knipbeurten waren er optredens van artiesten als Brigitte Kaandorp en Freek de Jonge. Cabaretiers Jochem Myjer en Bert Visscher stonden als portiers voor de deur om QR-codes te checken:

In de loop van de middag kregen de actievoerders in de Kleine Komedie een waarschuwing van handhavers. Desondanks werd besloten de voorstelling af te maken. De gemeente heeft niet ingegrepen en om 17.00 uur was de actie voorbij. In Rotterdam kreeg ook Theater Walhalla een officiële waarschuwing. Daarop werd besloten om de protestactie naar buiten te verplaatsen, later werd de hele actie afgeblazen. Directeur Rachèl van Olm zei tegen regionale omroep Rijnmond dat burgemeester Aboutaleb met politie-inzet en een boete had gedreigd. Voor het pand van het theater in Katendrecht traden artiesten op, zoals op deze Twittervideo van een Rijnmond-verslaggever te zien is: