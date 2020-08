Rapper Blacka aangehouden in onderzoek naar dodelijke steekpartij

De voorman van de Rotterdamse drillrapgroep 24, rapper Blacka, is opgepakt in het onderzoek naar een steekpartij op de Pier in Scheveningen, meldt Omroep West. Bij de steekpartij op 10 augustus kwam de 19-jarige Cennethson 'Chuchu' Janga om het leven.

Het Openbaar Ministerie meldde vrijdag al dat er een 17-jarige Rotterdammer was aangehouden. Dat blijkt nu Blacka te zijn; hij wordt verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging. Eerder zijn al twee 20-jarige Amsterdammers gearresteerd in verband met de zaak.

Blacka had juist deze week op Instagram spijt betuigd over de steekpartij. "De hoeveelheid pijn/spijt waaronder ik op dit moment lijd, gaat niemand begrijpen, maar de pijn die de familie doorstaat is niet eens voor te stellen. Onze Chuchu is er niet meer en dat heeft mijn hart gebroken", schreef hij.

Over de confrontatie tussen drillrapgroep 24 en het rivaliserende 73 De Pijp uit Amsterdam zei hij dat "deze hele drill beef nergens op sloeg" ('beef' betekent ruzie in straattaal). Blacka heeft geprobeerd zich afzijdig te houden, maar dat is hem niet gelukt omdat zijn familie ernstig werd bedreigd, stelt hij.