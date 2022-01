Cats opvolger Hendriks als directeur topsport bij NOC*NSF: 'Een droombaan'

Cats is momenteel technisch directeur bij zwembond KNZB. Voorheen was hij onder meer topcoach in de zwemsport en prestatiemanager bij NOC*NSF. Ook was hij viermaal chef de mission van succesvolle Paralympische teams en was hij betrokken bij drie Nederlandse uitzendingen naar de Olympische Spelen.

"Dit is een droombaan die ik al enige tijd ambieer. Het is een geheel nieuwe ontwikkeling in mijn loopbaan waar ik heel erg naar uitkijk", zegt Cats tegen de NOS.

André Cats volgt bij NOC*NSF Maurits Hendriks op als directeur topsport. Dat heeft de sportkoepel woensdag bekendgemaakt. Hendriks kondigde eerder zijn vertrek al aan. Hij verlaat NOC*NSF per 1 april.

"Na de OS van Tokio ben ik serieus gaan nadenken of ik op deze functie zou solliciteren", aldus Cats. "Tot die tijd heb ik het te druk gehad met mijn werkzaamheden als technisch directeur van de KNZB."

Dat Cats de weg kent bij de NOC*NSF is volgens hem een groot voordeel. "Ik ken de job en weet wat de werkzaamheden inhouden. Ik heb binnen NOC*NSF als prestatiemanager zes jaar lang intensief samengewerkt met Hendriks in zijn functie van technisch directeur. Daarnaast heb ik gewerkt als chef de mission tijdens de Paralympische Spelen van Vancouver, Londen, Sotsji en Rio."

Strategisch denker

Een selectiecommissie hield zich de afgelopen maanden bezig met de opvolging van Hendriks, die sinds 2008 voor NOC*NSF werkzaam is en al had aangegeven dat hij dit jaar na de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Peking zou stoppen. De commissie oordeelde dat Cats de juiste man voor de post is.

"André Cats is een conceptuele en strategische denker met een onderzoekende geest. Hij is zich terdege bewust van de diverse stakeholders en de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de topsport. Hij kent de uitdagingen waar de Nederlandse sportbonden voor staan uit eigen ervaring", staat er in het advies van de selectiecommissie.

En hoe zit het met zijn ambities met de Nederlandse ploeg? "Over mijn ambities doe ik nog geen uitspraken. Daarvoor is mijn benoeming te vers. De afspraak met NOC*NSF is dat ik op de achtergrond blijf tot 1 april, de dag waarop ik Maurits Hendriks officieel opvolg."