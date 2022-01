Nog 12 dagen transfermarkt: komen Bergwijn en Ihattaren terug naar eredivisie?

Voor een vertrek van spits Eran Zahavi hoeft PSV niet meer bang te zijn. In samenspraak met zijn familie heeft de Israëlische spits besloten te blijven. Na twee inbraken waarmee zijn gezin vorig jaar mei en december in Amsterdam geconfronteerd werd, overwoog Zahavi terug te keren naar Israël. Zahavi herstelt momenteel van een knieblessure.

In: Joey Veerman. Uit: Davy Pröpper (gestopt), Dante Rigo (Beerschot).

Op 31 januari loopt de winterse transfermarkt af. Met een kleine twee weken te gaan maken we de tussenbalans op.

Een enkelblessure houdt verdediger André Ramalho maanden aan de kant. Danilho Doekhi van Vitesse en de Bosniër Anel Ahmedhodzic van Malmö FF worden genoemd, nog niet meer dan dat.

Middenvelder Ibrahim Sangaré, die nu met Ivoorkust op de Afrika Cup speelt, mag zich verheugen op de belangstelling van het kapitaalkrachtige Newcastle United.

Brobbey thuis bij Ajax, wachten op Bergwijn

In: Brian Brobbey (RB Leipzig, gehuurd). Uit: David Neres (Sjachtar Donetsk), Max de Waal (PEC Zwolle, verhuurd), Giovanni (Telstar, verhuurd).

Met het terughalen van Brian Brobbey van RB Leipzig speelde Ajax al in op de afwezigheid van spits Sébastien Haller vanwege diens deelname aan de Afrika Cup. Een goede keus, bewees de spits met twee goals in zijn eerste wedstrijd tegen FC Utrecht.

Steven Bergwijn kan de volgende aanwinst worden als Tottenham Hotspur de aanvaller wil laten gaan en als Ajax bereid is fors in de buidel te tasten. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou al een bod hebben neergelegd bij Spurs, maar rond is de deal nog niet. Bergwijn moet de vervanger worden van de naar Sjachtar Donetsk vertrokken David Neres.