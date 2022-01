Rotterdamse haven zag vorig jaar meer ongelukken door 'haastig' aanmeren

De Rotterdamse haven zag afgelopen jaar een stijging van het aantal incidenten bij het aanmeren. Daarbij ging het vaak om "haastig gedrag", zo schrijft de havenmeester in een terugblik op het afgelopen jaar.

"Zeelieden zitten veel langer aan boord, er wordt veel van bemanningen gevraagd. Dat vraagt van ons extra waakzaamheid, want we zijn nog niet klaar met de pandemie", zegt havenmeester René de Vries bij die observatie.

De haven zag in 2021 drie ernstige incidenten: in april ramde een zeeschip een deel van de Calandbrug. Verder schampte een binnenvaartschip een zeeschip in de Eemhaven en kapseisde er een motorsleepboot in de Bocht van Esch bij de Van Brienenoordbrug. In al die gevallen bleef het bij materiële schade.

Niet blij met stijging

In totaal telde de Rotterdamse haven vorig jaar 144 ongelukken, waarvan de meeste (67) parkeerschades waren. Er waren 22 ongelukken meer dan in 2020. Hoewel die stijging De Vries "niet tevreden" stemt, benadrukt hij dat het om een relatief klein aantal gaat gezien de "zo'n 800.000 scheepsbewegingen". Daarom is het afgelopen jaar volgens hem wel als veilig te bestempelen.

Uit de cijfers van de haven blijkt verder dat het aantal zeeschepen dat in Rotterdam arriveerde toenam met zo'n 700, naar een totaal van bijna 29.000. Dat is minder dan in 2019. Volgens de haven is het verschil te verklaren door de schaalvergroting in de containervaart; containerschepen worden steeds groter.

Toename criminaliteit 'zorgwekkend'

Het kantoor van de havenmeester gaat bij de havencijfers ook in op de criminaliteit in de Rotterdamse haven. Zo pakte de politie vorig jaar nog een recordaantal 'uithalers' op in de haven. Dat zijn vaak jonge criminelen die het haventerrein op gaan om drugs uit zeecontainers te halen. Ook zijn er aanhoudende zorgen over corruptie en infiltraties bij onder meer rederijen.

De havenmeester omschrijft de toenemende criminaliteit als "zorgwekkend" en als iets dat "alle partijen in en rond de Rotterdamse haven" aangaat.

Er zijn afgelopen jaar meerdere maatregelen genomen om de criminaliteit in de haven te bestrijden, staat in het persbericht. Zo zijn er 225 camera's geplaatst op "strategische plekken" in het havengebied en zijn er samenwerkingen gestart om de toegang tot bijvoorbeeld informatie over ladingen beter te beveiligen.