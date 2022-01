Gemeente Hoorn strooide niet toen het spekglad was: 18 botbreuken

De gemeente Hoorn heeft een inschattingsfout gemaakt door in de ochtend van 10 januari niet te strooien. Gladheid leidde tot vele valpartijen. In het plaatselijke Dijklander Ziekenhuis moesten zeventien mensen met botbreuken worden behandeld. Daarnaast meldde zich nog één slachtoffer met botbreuken in het ziekenhuis in Purmerend.

Wethouder in Hoorn Simon Broersma van de lokale partij Fractie Tonnaer verdedigde zich gisteren in een commissievergadering waarin hij aan de tand werd gevoeld. Volgens hem werden de gladheidsbestrijders verrast.

"Rond 5.45 uur gaven onze twee sensoren op de Willemsweg en Strip een temperatuur van twee graden boven de nul aan. Rond 7.00 uur gaven ze een temperatuur van 1,5 graden aan. Het was zeer diffuus", zei de wethouder. Dat meldt NH Nieuws. "De bewolking waaide weg, het weer werd helder en de temperatuur zakte toen tot onder de nul, waardoor het glad werd. Een verrassing."

'Het is mensenwerk'

Het voorval wordt nog onderzocht door de verzekeringsmaatschappij. De wethouder: "Maar of de gemeente een fout heeft gemaakt? Dat moet nog uitgewezen worden. Het is mensenwerk."

De gemeente heeft een inspanningsverplichting. Broersma: "We strooien niet op de kleine binnenwegen. Ik denk niet dat je de gemeente juridisch gezien echt aansprakelijk kunt stellen. Maar dat hier iets niet goed is gegaan, is duidelijk."