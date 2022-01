Rutte en Hoekstra binnenkort naar Oekraïne

Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn van plan naar Oekraïne te reizen. In het debat over de regeringsverklaring noemde Rutte de situatie daar uitermate zorgelijk. Aan de grens heeft Rusland veel militairen samengetrokken.

Rutte zei ook dat een eventuele actie van Rusland in de richting van Oekraine ernstige politieke en economische gevolgen zal hebben: "De kosten van agressie zullen hoog zijn." Volgens hem bestaat daar veel overeenstemming over binnen de Europese Unie, ook binnen het Oost-Europese deel van de EU.

Volgens Rutte moeten er ook consequenties zijn als er een "minder vergaande militaire operatie" is.

Clash Wilders-Rutte

In het debat ging het ook weer over opmerkingen van PVV-leider Wilders van de afgelopen tijd. Wilders leverde er onlangs kritiek op dat de minister van Justitie (Yesilgöz) een "VVD-er van Turkse afkomst" is. "En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft, want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen", twitterde hij.

Ook viel hij gisteren de VVD hard aan, omdat die de "veroordeelde terrorist Soumaya Sahla als adviseur heeft aangesteld".

Rutte zei dat Wilders op orkaankracht debatteert, De premier noemde de uitspraken van de PVV-leider over Yesilgöz onacceptabel.

Excuses

Yesilgöz probeerde Wilders over zijn tweet te spreken, maar de PVV-voorman was daartoe aanvankelijk niet bereid, volgens Rutte met een 'ongelooflijk lullig smoesje".

De premier vindt dat Wilders daarvoor zijn excuses had moeten aanbieden. Wilders antwoordde daarop dat Rutte juist zijn excuses moest maken voor het aanstellen van Sahla. Volgens de PVV-leider wilde Sahla hem vermoorden.

De premier benadrukte dat het kabinet er eerder Kamervragen over heeft beantwoord en dat hij niet kan ingaan op vragen over beveiliging. Rutte zei dat Wilders door de ondergrens van gevoel voor stijl en beschaving is gezakt en Wilders vroeg zich juist af waar Rutte het "gore lef" vandaan haalt om hem aan te spreken over een telefoontje.