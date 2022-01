Na jaren voorbereiding begint het EK voor Oranje: 'Kunnen iets moois laten zien'

Het had een spektakel moeten worden van NBA-achtige proporties, het EK zaalvoetbal dat vanavond begint in de Amsterdamse Ziggo Dome. Maar wanneer Oranje om 20.30 uur aftrapt voor het cruciale duel tegen Oekraïne, zullen alleen de aanwijzingen van de bondscoaches door de hal schallen. Eind 2019 troefde Nederland gerenommeerde zaalvoetballanden als Portugal en Frankrijk af om de organisatie van het EK naar ons land te krijgen. Grootse plannen werden er gesmeed. Zo moest het toernooi een impuls geven aan het Nederlands team, maar ook aan de samenleving. "We willen laten zien dat zaalvoetbal topsport is en de jongeren in de steden kan bereiken", aldus KNVB-directeur Gijs de Jong. "Het is aantrekkelijk, snel, er wordt veel gescoord en het levert veel spektakel op."

EK zaalvoetbal live bij de NOS Het EK zaalvoetbal wordt van woensdag 19 januari tot maandag 6 februari gehouden in Nederland. Alle wedstrijden van Oranje worden uitgezonden op tv en online, ook de kwartfinales, halve finales en de finale van het toernooi zijn live te volgen via NOS.nl, de NOS-app en op televisie. Bekijk hieronder het uitzendschema.

Maar toen kwam de coronapandemie om de hoek kijken en werd alles onzeker. Meerdere scenario's passeerden de revue. Van spelen in volle, kolkende zalen tot wedstrijden met beperkte capaciteit. De Jong hield overal rekening mee, maar van de harde realiteit van nu, spelen zonder publiek, wilde hij lange tijd weinig weten. Na de beslissing van het kabinet om nog geen toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden, vielen veel plannen in het water. "Desondanks gaan we er een fantastisch evenement van maken", aldus De Jong. Om toch een beetje sfeer en gevoel de Nederlandse huiskamers in te krijgen is het van belang dat Oranje goed presteert. Daar zijn bondscoach Max Tjaden en zijn spelers hoofdverantwoordelijk voor.

Tjaden, die in 2016 in dienst kwam van de KNVB, geeft aan dat het aan de voorbereiding niet heeft gelegen. Sinds hij bondscoach is, en vooral sinds bekend is dat Nederland een EK mag gaan organiseren, is er veel veranderd. "De KNVB heeft in de loop der jaren echt geïnvesteerd in het zaalvoetbal. We worden optimaal gefaciliteerd", zegt de bondscoach. Wereldtop "We trainen op de campus in Zeist op dezelfde vloer die wordt gebruikt bij het EK. Er is de KNVB veel aan gelegen om ons optimaal voor te bereiden." Het heeft ervoor gezorgd dat Tjaden zijn ploeg onder zijn handen heeft zien groeien de laatste jaren. Dat laten de onlangs gespeelde oefenwedstrijden tegen grootmachten Argentinië en Portugal goed zien. Oranje kwam ondanks nipte verliespartijen goed voor de dag tegen de kampioenen van de afgelopen twee WK's. "We hebben aangetoond dat we met de absolute wereldtop mee kunnen. Tegen de subtop doen we het ook goed. Wij staan nu negentiende op de Europese ranking, maar het gat met de toptien is niet zo groot. Dat geeft ons hoop dat we op het EK iets moois kunnen laten zien."

KNVB-directeur De Jong: 'We gaan er een fantastisch evenement van maken' - NOS