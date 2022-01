Griekspoor zwoegend ten onder, Nadal wel naar derde ronde Australian Open

Toch knokte Griekspoor zich terug tot 1-1, na in de tiebreak een setpunt te hebben weggepoetst. In de derde set viel het wel de verkeerde kant op voor hem, maar daarna leek het zowaar beter te gaan.

Griekspoor vervloekte zijn schouder, die hem belemmerde bij het serveren. In de eerste twee sets sloeg hij nog niet eens de helft van zijn eerste opslag binnen de lijnen. Zijn eerste ace was pas na ruim een uur tennissen te noteren.

Diezelfde Carreño Busta was de man die een gefrustreerde Novak Djokovic op de Olympische Spelen van brons hield. En ook nu profiteerde hij optimaal van de fysieke ongemakken bij zijn opponent, want Griekspoor liet duidelijk merken zich niet topfit te voelen.

Groot verschil in lichaamstaal tussen Griekspoor en Careno Busta. De Spanjaard oogt nog topfit na 4 uur tennis, Griekspoor sjokt vermoeid over de baan. Moet nog ongeveer half uur vol houden. 2-3 5e set #AusOpen

Zo komt er voor Griekspoor een einde aan een indrukwekkende reeks van 29 zeges op rij in alle officiële duels waarin hij op de baan verscheen. Zijn laatste nederlaag was tegen Novak Djokovic op de US Open, al verloor hij begin deze maand reglementair ook van Rafael Nadal omdat hij zich vanwege een teenblessure moest terugtrekken.

Wat gevloek en een behandeling aan zijn bovenbeen later begon de service van Griekspoor gedurende het duel wat beter te lopen en werd de vierde set zelfs betrekkelijk eenvoudig gewonnen. Een gelijk opgaande beslissende set leek zonder breekkansen op een tiebreak af te stevenen, tot het in de tiende game plotseling toch weer misging.

Nadal denderde wel door naar de derde ronde, op jacht naar zijn 21ste grandslamzege had hij weinig te duchten van Yannick Hanfmann: 6-2, 6-3, 6-4.

Hanfmann was via het kwalificatietoernooi tot het hoofdschema doorgedrongen, mede dankzij een zege op Tim van Rijthoven. Net als in de eerste ronde was de Spanjaard in drie sets klaar, zonder een break te hoeven toestaan.