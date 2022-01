Wekdienst 19/1: Protestactie theaters • Verdachte fakkelincident voor de rechter

Goedemorgen! Zo'n zeventig theaters in het hele land gaan vandaag open voor Kapsalon Theater, een protestactie van de cultuursector tegen de coronamaatregelen. En op dag twee van het Kamerdebat over de regeringsverklaring en het regeerakkoord komt premier Rutte aan het woord.

Eerst het weer: Het is bewolkt en vanmiddag volgt vanuit het westen wat regen. Later op de middag klaart het in het westen weer op. De westen- tot zuidwestenwind neemt in kracht toe en het wordt 5 tot 8 graden.

Wekdienst 19/1 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De 29-jarige Amsterdammer die werd aangehouden omdat hij met een brandende fakkel het huis opzocht van D66-leider en minister van Financiën Sigrid Kaag, verschijnt voor de politierechter. Ook de vrouw die filmde staat terecht.

In tientallen theaters in heel Nederland wordt een protestactie gehouden tegen het coronabeleid. De zalen worden ingericht als kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon, en op de podia wordt vervolgens opgetreden. Amsterdam, Nijmegen en andere steden hebben aangekondigd dat ze gaan handhaven, omdat de actie in strijd is met de coronamaatregelen.

Muziekfestival Eurosonic gaat van start. Vanuit heel Europa zijn acts ingestuurd die op het festival in Groningen zouden optreden, maar vanwege de pandemie wordt het festival online gehouden. Ook zijn er allerlei sessies opgenomen van Nederlandse zangers en bands voor Noorderslag.

En het EK zaalvoetbal begint. Het toernooi wordt in Nederland gespeeld. Het Nederlands elftal komt meteen vanavond in actie: om 20.30 uur speelt Oranje tegen Oekraïne. Je kunt de wedstrijd live zien bij de NOS op NPO 3, op NOS.nl en in de NOS-app.

Uitzendschema EK zaalvoetbal - NOS

Wat heb je gemist? In het Zeeuwse dorp Hoofdplaat is iemand om het leven gekomen bij een brand in een woning. De brand brak rond 00.30 uur uit. Rond 1.15 uur werd het slachtoffer aangetroffen en overgedragen aan ambulancepersoneel. Een uur later gaf de brandweer het sein brandmeester. Toen werd ook bekend dat het slachtoffer was overleden. Volgens de veiligheidsregio woedde de brand onder de kap en stond de woning vol met rook. Ander nieuws uit de nacht: Trumps advocaat Giuliani gedagvaard in onderzoek Capitoolbestorming: De commissie die namens het Huis van Afgevaardigden onderzoek doet naar de gebeurtenissen wil hem op 8 februari horen. Ook twee andere advocaten van Trump, Sidney Powell en Jenna Ellis, en een politiek adviseur zijn opgeroepen.

Hongkongse activist Edward Leung (30) vrijgelaten na jaren in cel: Hij werd veroordeeld wegens geweldpleging tegen de politie bij een demonstratie in 2016. De activist had een gevangenisstraf van zes jaar, maar is vervroegd vrijgekomen wegens goed gedrag.

Vrouw overleden na steekincident Rotterdam: Het steekincident gebeurde in een woning in de wijk Feijenoord. Nadat een man zich rond 23.45 uur had gemeld bij het politiebureau, rukten agenten uit naar het huis. Daar vonden ze de vrouw. De man is aangehouden.

En dan nog even dit: Een vastgoed-deal hield kunstminnend Italië maandenlang in zijn greep: de veiling van Villa Aurora, een enorme stadsvilla met landgoed, midden in Rome. Vierhonderd jaar lang was de villa in het bezit van de hoog-adellijke Ludovisi-familie, maar door een erfeniskwestie moest deze worden verkocht. De eerste poging om het pand - met een uniek plafondfresco van Caravaggio - te veilen, leverde gisteren geen bieders op. Op 7 april gaat de villa daarom opnieuw onder de hamer, met een nieuwe basisprijs. Die zakt namelijk met 20 procent naar 377 miljoen euro. Hieronder zie je wat de villa zo bijzonder maakt:

Rondleiding in de Romeinse Villa Aurora (vraagprijs: 471 miljoen euro) - NOS