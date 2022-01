Hongkongse activist Edward Leung (30) vrijgelaten na jaren in cel

De Hongkongse activist Edward Leung is na een celstraf van vier jaar vrijgelaten. Hij werd veroordeeld wegens geweldpleging tegen de politie bij een demonstratie in 2016. De 30-jarige activist had een gevangenisstraf van zes jaar, maar hij is vervroegd vrijgekomen wegens goed gedrag.

Leung was een prominent gezicht van de onafhankelijkheidsbeweging in Hongkong. Hij bedacht de slagzin die iconisch werd voor de protesten van de afgelopen jaren: "Bevrijd Hongkong, revolutie van onze tijd." Inmiddels is die slogan verboden omdat die in verband wordt gebracht met de afscheidingsbeweging. Onder de strenge veiligheidswet die in 2020 werd ingevoerd, is nog maar weinig toegestaan.

Visbalrevolutie

In 2018 werd de toen 26-jarige activist schuldig bevonden aan het aanvallen van een politieagent en aan het meedoen aan rellen tijdens de zogenoemde Visbalrevolutie. De onrust begon toen de autoriteiten op Chinees Nieuwjaar in 2016 illegale straatverkopers in Mong Kok probeerden aan te pakken. Tegenstanders vatten dat op als een aanval op lokale tradities en kwamen in verzet.

Leung schreef na zijn vrijlating in een verklaring op zijn Facebookpagina dat hij was herenigd met zijn familie. Hij zei ook dat hij ging stoppen met sociale media en dat hij geen interviews zou geven. "Na vier jaar wil ik deze kostbare tijd gebruiken om bij mijn familie te zijn en een normaal leven te leiden." Een tijd later was zijn Facebookpagina verwijderd.

Met de de veiligheidswet heeft Peking zijn greep op Hongkong steeds verstevigd. Onafhankelijke media worden opgedoekt, activisten worden opgepakt en veroordeeld, en standbeelden die het bloedbad op het Tiananmenplein in Peking in 1989 herdenken, worden verwijderd.