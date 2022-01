Dode door woningbrand in Zeeuwse Hoofdplaat

In Hoofdplaat in Zeeland is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. De brand brak rond 00.30 uur uit in een tussenwoning aan de Julianastraat, waarna enkele brandweerwagens ter plekke kwamen.

Volgens de veiligheidsregio woedde de brand onder de kap en stond de woning vol met rook. In het huis werd rond 01.15 uur een persoon aangetroffen, die werd overgedragen aan de ambulance.

Een uur later gaf de brandweer het sein brand meester. Toen werd ook bekend dat het slachtoffer was overleden. De politie doet nog onderzoek in de woning.