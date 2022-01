Ziyech scoort, maar Chelsea worstelt door na gelijkspel bij Brighton

Chelsea blijft worstelen. Ook op bezoek bij Brighton & Hove Albion kwam het dinsdagavond niet verder dan 1-1. In de laatste zeven wedstrijden won de ploeg van Thomas Tuchel - die maandag werd gekroond tot beste trainer van de wereld - slechts één keer.

Door een venijnig afstandsschot van Hakim Ziyech, zijn vijfde goal van het seizoen, kwam Chelsea binnen het half uur op voorsprong. Thomas Tuchel bleef roerloos zitten na Ziyechs doelpunt. Ook bij Ziyech kon er nauwelijks een lachje vanaf toen hij zich liet omhelzen door zijn teamgenoten. Het liep niet lekker bij de Londenaren.

Na het rustsignaal liep Ziyech druk discussiërend met Lukaku richting de kleedkamer. Even daarvoor hadden ze onenigheid toen Ziyech de Belgische spits onnauwkeurig in de diepte aanspeelde. Bij aanvang van de tweede helft stonden de twee opnieuw het spel te bespreken.

Na rust was het spel niet veel beter en rook Brighton & Hove Albion een kans. En die kwam er: Adam Webster kon na een uur vogelvrij de 1-1 binnenkoppen.

Chelsea dreigt achterop te raken in de strijd om plek twee in Engeland. In de afgelopen vier wedstrijden pakte het slechts drie punten.