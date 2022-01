Nederland na nipte zege op Portugal voor eerst naar tweede ronde EK handbal

De Nederlandse handballers hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het EK in Hongarije en Slowakije. Dankzij een 32-31 zege op Portugal in de laatste groepswedstrijd, eindigde Oranje op de tweede plaats in de poule en behoort het tot de beste twaalf landen van dit Europees kampioenschap. Het Nederlandse mannenteam deed in 2020 voor het eerst aan een EK mee en kwam toen niet verder dan de eerste ronde. IJsland werd groepswinnaar in de poule van Nederland. De IJslanders versloegen eerder op de avond in een spannend duel Hongarije met 31-30 en schakelden daarmee het gastland uit. Snelle achterstand Nederland werd in de beginfase verrast door de Portugezen, die snel op een 2-0 voorsprong kwamen, maar na de twee doelpunten van Victor Iturriza herpakte Oranje zich. Verdedigend stond de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson goed en doelman Bart Ravensbergen had een aantal knappe reddingen in huis. Ook aanvallend ging het beter lopen. Onder anderen Dani Baijens, Kay Smits en Samir Benghanem waren op dreef, waardoor Nederland de achterstand goedmaakte en zelfs flink uitliep op Portugal. Halverwege stond het 17-13 in het voordeel van Oranje.

Kay Smits viert een doelpunt tegen Portugal - EPA

Toch werd het in de tweede helft nog spannend. Het liep weer bij de Portugezen, waardoor de voorsprong van vier punten slonk tot één punt. De gelijkmaker wist Nederland echter keer op keer te voorkomen. Tot vier minuten voor het einde, toen Portugal op 30-30 kwam. Een zenuwslopende slotfase volgde. Portugal kwam zelfs even op voorsprong, maar Oranje maakte in de slotseconden toch nog de winnende treffer: 32-31. Trots Doelman Ravensbergen noemde de slotfase 'intens'. "Het was zenuwslopend, maar tegelijkertijd probeer je rustig te blijven en er vertrouwen in te houden." Ravensbergen en Steins vertelden na afloop trots te zijn op de prestatie van het Nederlandse team. "Toen we de groepsindeling zagen, dachten we dat het een flinke kluif zou worden. We mogen heel trots zijn dat we deze poule overleven en bij de laatste twaalf staan", aldus Steins.