Juventus eenvoudig naar kwartfinales Coppa Italia, Lazio door na verlenging

Juventus heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. De club uit Turijn won thuis met 4-1 van Sampdoria. Bij Juventus deed Matthijs de Ligt niet mee.

De thuisploeg was in de eerste helft heer en meester, maar Sampdoria hield de schade beperkt tot één tegendoelpunt, dat op naam kwam van Juan Cuadrado. Snel na rust verdubbelde Daniele Rugani de voorsprong.

Andrea Conti maakte het nog even spannend in de wedstrijd, door de aansluitingstreffer te maken. De gelijkmaker zat er echter niet in. Geklungel in de defensie bij Sampdoria werd afgestraft door Paulo Dybala en Álvaro Morata zorgde even later via een strafschop voor de 4-1.

Ook Lazio door

Ook Lazio plaatste zich voor de kwartfinales van het Italiaanse bekertoernooi. Daar had de nummer acht van de Serie A wel een verlenging voor nodig tegen Udinese, dat veertiende staat in de competitie.

Na 105 doelpuntloze minuten in Rome, maakte Ciro Immobile de winnende treffer.