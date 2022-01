Kopbal Córdoba goud waard voor Go Ahead bij bekerzege op Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft ten koste van sc Heerenveen de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. In het Abe Lenstra Stadion won de ploeg van Kees van Wonderen met 1-0.

Heerenveen begon sterk aan het duel. Go Ahead-doelman Andries Noppert bracht knap redding op een poging van Anthony Musab. Niet veel later schoot Tibor Halilović nipt naast. Het was echter Go Ahead dat na een kwartier spelen op voorsprong kwam. Na een vlotte aanval kopte Iñigo Córdoba raak.

De Friezen gingen vervolgens opzoek naar de gelijkmaker, maar zakte gedurende de eerste helft steeds verder weg.

Weinig spektakel

In een weinig spectaculaire tweede helft hield Go Ahead Heerenveen gemakkelijk ver weg van het eigen zestienmetergebied. Namens de Friezen was Filip Stevanović dichtbij de gelijkmaker, maar Serviër schoot in de handen van Noppert. De Eagles stichtten gevaar kwam vanuit de omschakeling. Na een vlotte counter schoot Philippe Rommens op de paal.

Van een echt slotoffensief was weinig sprake bij Heerenveen. De Friezen wisten amper gevaar te stichten voor het doel van Noppert. Verdediger Rami Kaib was in de blessuretijd met een schot net naast nog het dichtst bij de gelijkmaker.