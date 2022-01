Betis tikt Alavés weg (4-0), doet goede zaken in Champions League-strijd

Het was moeilijk kiezen wat de mooiste goal was dinsdagavond bij Real Betis tegen Alavés: het lobje van Juanmi of het schot via de onderkant van de lat door Sergio Canales? Wat wel duidelijk werd: Betis staat terecht op plek drie in La Liga. Met de winst op Alavés (4-0) liet het zien serieus mee te doen om een Champions League-ticket.

Betis - dat met onder meer Fekir, Bellerin en Guardado een ervaren en sterke selectie heeft - speelde overtuigend. Degradatiekandidaat Alavés deed vrijwel niets (of kon vrijwel niets doen) tegen het vlotte combinatiespel van de ploeg uit Sevilla. Bij rust stond het 3-0, wedstrijd beslist.

Bij Alavés waren ze ogenschijnlijk ook onder de indruk, want terwijl Betis onder luid gezang van het Estadio Benito Villamarín de kleedkamer opzocht, vroeg een speler van Alavés het shirt van Fekir.

Na rust nam Betis wat gas terug en wist het nog een keer te scoren. Een gemakkelijke avond voor Real Betis en een prettige aanloop voor de uitwedstrijd tegen Espanyol aankomende vrijdag.