Sensatie in Duitse beker: tweedeklasser St. Pauli schakelt titelhouder Dortmund uit

Daardoor was het dubbel feest in de Duitse havenstad. Eerder op de avond plaatste tweedeklasser Hamburger SV zich al voor de kwartfinales van de DFB Pokal door Bundesligaclub FC Köln na strafschoppen uit te schakelen.

Tweedeklasser St. Pauli heeft in het Duitse bekertoernooi voor een grote stunt gezorgd door titelverdediger Borussia Dortmund uit te schakelen. De nummer twee van de Bundesliga ging in de achtste finales met 2-1 onderuit op bezoek bij de cultclub uit Hamburg.

Met de ingevallen Malen had Dortmund in het laatste half uur wel de overhand, maar tot scoren kwam de ploeg - ook dankzij het energieke verdedigen van St. Pauli - niet meer.

De beslissende strafschoppenserie eindigde na wat verwarring in 4-3. Nadat beide ploegen een strafschop hadden gemist, schoot Florian Kainz de laatste penalty binnen voor Köln. De scheidsrechter besloot de treffer echter niet te tellen omdat de Oostenrijker bij het afdrukken weggleed en de bal per ongeluk twee keer raakte.

In de kwartfinale tussen Köln en Hamburger SV maakte HSV-spits Robert Glatzel pas in de verlenging de openingstreffer voor de ploeg van Ludovit Reis, die de hele wedstrijd speelde. Vlak voor het einde van de extra tijd tekende Anthony Modeste voor de gelijkmaker uit een strafschop.

Locadia kreeg voor het eerst een basisplaats bij zijn nieuwe club. De oud-PSV'er verruilde deze winter het Britse Brighton & Hove Albion voor de Bundesligaclub. Oud-Feyenoorder Jean-Paul Boëtius viel in de tweede helft in bij Mainz.

Ook Jürgen Locadia plaatste zich met VfL Bochum voor de kwartfinales, ten koste van FSV Mainz 05. Karim Onisiwo maakte in de eerste helft de openingstreffer voor Mainz, Milos Pantovic tekende na rust voor de gelijkmaker uit een strafschop. Drie minuten later zette de Serviër zijn ploeg ook op voorsprong en na rust maakte Eduard Löwen de 3-1.

Ook Karlsruher SC plaatste zich voor de kwartfinales van het bekertoernooi. De ploeg uit de tweede Bundesliga schakelde derdeklasser 1860 München uit door het uitduel met 1-0 te winnen. Ricardo van Rhijn, oud-international en speler van onder andere Ajax, AZ en FC Emmen, bleef de hele wedstrijd op de bank bij Karlsruher.

Rekordmeister al uitgeschakeld

Woensdag staan de resterende vier duels in de achtste finales op het programma. Bayern München is al uitgeschakeld. De landskampioen verloor in de tweede ronde met maar liefst 5-0 van Borussia Mönchengladbach, een recordnederlaag voor Der Rekordmeister in de DFB Pokal.