Hakimi redt eerste plek voor Marokko, Ghana roemloos naar huis

Met een fraaie vrije trap heeft Achraf Hakimi de eerste plek in poule C op de Afrika Cup veilig gesteld voor Marokko. In een spannende clash met Gabon, directe concurrent voor de winst in de poulefase, haalden de Marokkanen met 2-2 opgelucht adem. Marokko was al door en de eerste plek lag voor het oprapen, maar na 20 minuten gleed verdediger Sofian Chakla uit, waarna Gabon-spits Jim Allevinah oog in oog met de keeper kwam. Na rust ging Marokko, met voormalig eredivise-speler Sofyan Amrabat in de basis, op jacht naar de gelijkmaker. Een buitenspelgoal werd afgefloten, maar even later kwam het na een goedkoop gegeven penalty toch op 1-1. De slotfase werd nog even hectisch, met twee goals. Een eigen doelpunt van de Marokkaan Nayef Aguerd, waardoor Marokko op plek twee zou eindigen. Maar toen moest het hoogtepunt van de wedstrijd nog komen: Hakimi krulde zes minuten voor tijd een vrije trap in de verre kruising.

Vreugde bij de spelers van de Comoren - AFP

De andere wedstrijd in poule C ging tussen Ghana en de Comoren, een directe confrontatie om plek drie, waarmee er nog een kans is op een plek bij de laatste zestien. Het werd een pijnlijke avond voor 'The Black Stars', ze gingen roemloos ten onder. Al binnen een kwartier kwamen de Comoren op voorsprong en na 25 minuten moest Ghana met tien man verder. Kort daarna viel de 0-2. Nee, Ghana is niet meer wat het ooit was. De Ghanese voetbalfan zal met heimwee terugdenken aan de tijden van Michael Essien, Stephen Appiah en Asamoah Gyan. Die geest leek vlak voor tijd even terug te keren in de ploeg. Ghana kwam terug tot 2-2. Het bleek een stuiptrekking. Vijf minuten voor tijd viel de 2-3. Ghana gaat naar huis, de Comoren mogen nog hopen op kwalificatie als een van de beste nummers drie.

Senegal swingt nog niet, Zimbabwe juichend naar huis Het beloofde een hete voetbalavond te worden in poule B, waar met de laatste speelronde voor de boeg vrijwel alles nog open lag. Senegal - met Premier League-sterren Sadio Mané en Édouard Mendy in de selectie - swingt dit toernooi nog niet. Toch had het voor een plek bij de laatste zestien tegen Malawi genoeg aan een gelijkspel. Malawi moest winnen om zich direct plaatsen voor een plek in de knock-outfase. De euforie sloeg even toe bij Malawi toen scheidsrechter Blaise Yuven Ngwa een kwartier voor tijd naar de stip wees. Maar na een interventie van de VAR draaide de scheidsrechter zijn beslissing terug. Geen penalty en groot onbegrip bij Malawi. De partij in het Kouekong-stadion in Bafoussam eindigde zoals hij begon: 0-0.

Salima Mukansanga - EPA