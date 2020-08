Ongelooflijk maar waar: drie weken terug nog caddie, nu winnaar Brits Open

De 27-jarige Popov is de nummer 304 van de wereldranglijst, had nog nooit een toernooi gewonnen op de LPGA en zou normaal gesproken niet mogen meedoen aan het Brits Open. Twee weken geleden eindigde ze bij de Marathon Classic echter in de toptien, wat haar een ticket opleverde voor het major in het Schotse Troon.

Waar Van Dam in Troon 45ste werd, verdiende Popov met haar zege 675.000 dollar. Dat is zes keer zoveel geld als ze tot dusver in haar carrière verdiend had.