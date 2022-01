Aankoop Rembrandt kan doorgaan, ook Eerste Kamer akkoord

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Staatssecretaris Uslu van Cultuur zegt dat het aankooptraject nu binnen vier weken kan worden afgerond, daarna is Nederland officieel eigenaar van het werk.

Ook in de Eerste Kamer leefde enig ongemak over de timing van de aankoop, in gang gezet door voormalig minister Van Engelshoven in de vorige kabinetsperiode.

Partijen hebben er moeite mee dat de overheid 150 miljoen euro extra uitgeeft, terwijl de cultuursector het door de coronapandemie financieel zwaar heeft. Maar zij vinden het ook niet juist het schilderij aan Nederland voorbij te laten gaan.

Het schilderij kost 175 miljoen euro. De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum dragen samen 25 miljoen euro bij. Het schilderij is een zelfportret uit 1636 van Rembrandt als jonge vaandeldrager in de Tachtigjarige Oorlog en zou zijn doorbraak betekenen. Hierna kreeg hij onder meer de opdracht voor De Nachtwacht.