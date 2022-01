Hoofdrol Odgaard bij bekerwinst B-elftal RKC op ADO Den Haag

In een leeg Mandemakers Stadion heeft RKC ten koste van eerstedivisionist ADO Den Haag de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. In Waalwijk keek de ploeg na 45 minuten nog tegen een 2-1 achterstand aan, maar kwam na rust via Jens Odgaard tot 2-2. De Deense invaller besliste het duel vervolgens in de verlenging door nog twee keer te scoren.

RKC trad aan met maar liefst acht andere namen ten opzichte van het competitieduel tegen Go Ahead Eagles. De tweede keus had in de openingsfase licht overwicht en kwam na ruim een kwartier op voorsprong. Roy Kuijpers speelde knap Hervé Matthys uit en kon raakschieten.

Met behulp van RKC-doelman Issam El Maach kwam ADO op gelijke hoogte. Boy Kemper kopte uit een corner tegen de paal, waarna de bal via El Maach het doel in rolde.

ADO liet zich vervolgens meer zien op de helft van RKC. Uit een vrije trap van Sem Steijn tikte spits Thomas Verheydt nog voor rust zijn club subtiel naar de voorsprong.