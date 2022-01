‘Langzaam vallen puzzelstukjes in elkaar’, maar veel ongewis bij hockeysters

Interim-trainer Jamilon Mülders van de Nederlandse hockeysters staat voor een spelersgroep die langzaam weer een eenheid moet gaan worden. Maar hoe - én met welke bondscoach - dat moet gebeuren is nog behoorlijk onduidelijk.

Mülders leidde vandaag voor de tweede keer de training van de hockeydames van Oranje, die zich voorbereiden op Pro League-wedstrijden tegen Spanje en India. De Duitse coach is de tijdelijke vervanger van Alyson Annan, die vorige week ontslagen werd door de hockeybond.

Het gedwongen vertrek van succescoach Annan heeft alles te maken met de berichten over misstanden in de prestatiecultuur rond het Nederlandse vrouwenteam, Die zaak kwam eind vorig jaar aan het licht. Het externe onderzoek naar de problematiek loopt nog steeds en ook binnen de spelersgroep is er nog veel te bespreken.

Meer begrip

Het nieuws over het ontslag van Annan werd op verschillende manieren ontvangen. De hockeysters zijn - in de eerste trainingsweek sinds november - met elkaar in gesprek, in een poging de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Bij routinier Margot van Geffen ontstond de laatste dagen wat meer begrip voor de standpunten van teamgenoten die moeite hadden met de cultuur onder Annan. "Langzaamaan vallen de puzzelstukjes een beetje in elkaar. Door persoonlijke ervaringen die gedeeld zijn, begrijp ik beter waar mensen mee hebben gezeten."

De onderlinge communicatie moest beter. "Het is nu wel gebleken dat we echt véél meer met elkaar in gesprek moeten. Het verbaast me wel dat er soms toch een drempel was om naar elkaar toe te stappen om iets te zeggen."