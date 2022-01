Gemeente Amsterdam en Kapsalon Theater in conflict over ludieke protestactie

Kapsalon Theater wil de ludieke protestactie in zo'n zeventig culturele instellingen morgen laten doorgaan. "Dat er morgen wellicht gehandhaafd gaat worden, dat daarom enkele theaters zich hebben teruggetrokken, doet niets af aan het feit dat Kapsalon Theater morgen gewoon doorgaat", staat in een verklaring.

De organisatie reageert hiermee op de aankondiging van de Amsterdamse burgemeester Halsema. Die liet weten weliswaar begrip te hebben voor de onvrede in de culturele sector, maar morgen wel de coronamaatregelen te zullen handhaven.

In een brief schreef Halsema: "Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid (Wpg). Die heeft het college te handhaven. Dit betekent dat u handhaving kunt verwachten indien u uw voornemen doorzet. U heeft uw actie georganiseerd in een "publieke plaats" die op grond van de Wpg nog gesloten moet zijn".

Ook in Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen wordt morgen gehandhaafd. "Hoewel het gemeentebestuur er alle begrip voor heeft dat de zo zwaar getroffen cultuursector zich nu wil laten horen, volgt de gemeente Rotterdam de door het Rijk opgelegde coronamaatregelen", stelt de Maasstad. "Dat betekent dat de gemeente net als bij andere sectoren gebeurt actievoerende instellingen aanspreekt en waar nodig handhaaft op de publieke openstelling."

'Last minute verpesten'

Het voornemen is tegen het zere been van organisatie Kapsalon Theater, opgezet door Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. "Het zingt rond dat de landelijke politiek heeft opgeroepen tot plaatselijke handhaving; op ons komt dit over als het last minute "verpesten" van iets waar ontzettend veel mensen warm voor lopen en wat in principe binnen de regels gaat zijn", schrijven zij.

De organisatie vindt het bovendien oneerlijk dat de ludieke protestactie van de horecabranche afgelopen weekend wel oogluikend werd toegestaan. Cafés openden toen voor enkele uren de deuren, waarop veiligheidsregio's besloten niet te handhaven. "De horeca is afgelopen weekend open gegaan, er is niet tot nauwelijks gehandhaafd. Om de zoveel tijd lopen demonstranten hutje mutje door de straten om te protesteren "tegen corona", ook dat wordt gedoogd."

Geen schoonheidsprijs

De brief van Halsema komt nadat voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad gemeenten gisteren al opriep om morgen te handhaven. "Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel, maar gewoon heropenen alsof er geen regel is die dat verbiedt is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn", stelde Bruls. Het optreden van de autoriteiten afgelopen weekend verdiende wat hem betreft geen schoonheidsprijs.

Zo'n zeventig instellingen meldden zich tot dusver aan voor Kapsalon Theater, een protest tegen het huidige coronabeleid van de regering. De culturele instellingen willen daarmee aandacht vragen voor het feit dat zij nog steeds de deuren dicht moeten houden, terwijl andere sectoren wel weer open mogen.