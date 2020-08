Rus wint en mag zich in New York meten met Serena Williams

Aranxta Rus zit niet stil sinds het internationale tennis op 3 augustus weer op gang is gekomen. In haar dertiende wedstrijd (zes enkelspelen en zeven dubbels) in drie weken tijd bereikte ze bij het Western & Southern Open de tweede ronde.

De 29-jarige qualifier was de Belgische Alison Van Uytvanck met 6-2, 6-3 de baas en treft in de volgende de ronde niemand minder dan Serena Williams. In 2018 verloor ze op Wimbledon met 7-5, 6-3 van de Amerikaanse grootheid.

Het Western & Southern Open wordt gehouden op Flushing Meadows in New York, hetzelfde park waar over een week de US Open van start gaat. Rond Flushing Meadows is een zogeheten coronabubbel gecreëerd die ervoor moet zorgen dat de tennissers en tennissters veilig hun toernooien kunnen spelen.

Rus nadert hoogste ranking

Rus is de nummer 72 van de wereld en stijgt op de WTA-ranglijst nu virtueel zes plaatsen. Wint ze ook van Williams, dan komt ze in de buurt van haar beste ranking ooit: 61ste in 2012. Vorige week in Praag boekte ze al een knappe zege op Anastasia Pavljoetsjenkova.