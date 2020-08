Sevilla-held De Jong zet vizier op Oranje: 'Bondscoach moet type-Koeman zijn'

Bij terugkomst in het hotel in Keulen moest de beveiliging de euforische Sevilla-fans op afstand houden in verband met de coronaregels. "Dat was wel lastig, want het liefst ga je natuurlijk wel met ze op de foto, maar dat kon niet."

Het was volgens De Jong, die na de met 3-2 gewonnen finale tegen Internazionale tot man van de wedstrijd werd uitgeroepen vanwege zijn twee doeltreffende kopballen, "apart" om de zesde Europa League-titel van Sevilla niet met de fans te kunnen vieren.

"De ontlading na de wedstrijd was mooi en het feest is daarna tot een uur of half vijf doorgegaan in het hotel", zei de spits, die onder anderen felicitaties ontving van zijn voormalig trainers Ronald Koeman, Phillip Cocu en Mark van Bommel.

De Jong werd op basis van zijn twee goals in de finale en zijn winnende treffer in de halve finale tegen Manchester United verkozen tot speler van de finaleweek van de Europa League.

In Nederland kan De Jong even bijtanken van alle inspanningen, om zich vervolgens op zondag in Zeist bij het Nederlands elftal te melden.

Daar zal De Jong de inmiddels naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman niet meer tegenkomen. "Ik had hem gefeliciteerd met zijn overgang en hij mij later ook met de winst van de Europa League. Hij zei dat we elkaar snel zullen zien in La Liga", aldus De Jong.

Nog rustig in de groepsapp van Oranje

De groepsapp van het Nederlands elftal stroomde volgens De Jong nog niet vol, nadat het nieuws over het vertrek van Koeman bekend was geworden. "We zullen het er in Zeist nog wel over hebben."

Zonder namen te noemen heeft De Jong al wel een beeld van de nieuwe bondscoach. "Het liefst een type zoals Koeman", zegt De Jong. "Want die heeft de knop gevonden hoe wij als team het best kunnen worden gebruikt. Je hebt gezien dat het werkt."

Her en der wordt geopperd een buitenlandse coach aan het roer te zetten bij Oranje, maar dat heeft niet De Jongs voorkeur. "Ik heb niet zozeer een bezwaar tegen een buitenlandse coach, maar het liefst zie je bij het Nederlands elftal ook een Nederlandse coach."