NOC*NSF maakt nog een uitzondering: ook viermansbob mag naar Winterspelen

De Nederlandse viermansbob mag toch deelnemen aan de Olympische Winterspelen. De ploeg van stuurman Ivo de Bruin voldoet niet aan de eisen van NOC*NSF, maar de sportkoepel heeft een uitzondering gemaakt vanwege de coronapandemie.

Afgelopen zondag had De Bruin in Sankt Moritz een laatste kans om zich met de viermansbob op eigen kracht te plaatsen voor de Winterspelen. Een plek bij de beste acht was daarvoor de eis van NOC*NSF. Met plek zeventien bleven de bobbers daar ver van weg.

Omdat de ploeg dit seizoen wel heeft voldaan aan de internationale eisen, besloot de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) om De Bruin en zijn teamgenoten wel voor te dragen bij NOC*NSF voor een plek in de olympische ploeg.

"We hebben na de uitgebreide argumentatie van de Bob en Slee Bond besloten de viermansbob naar Beijing 2022 uit te zenden," aldus technisch directeur Maurits Hendriks. "Het is duidelijk dat deze ploeg de afgelopen twee jaren enorme beperkingen heeft gekend in trainings-en wedstrijdprogramma. Covid heeft hen dusdanig dwars gezeten op het personele en het technische vlak dat zij nauwelijks in staat zijn geweest zich te laten zien in ideale omstandigheden.

"We zien de potentie van deze sporters en willen hen gezien de uitzonderlijke situatie van de afgelopen twee winters de kans geven in Beijing te sleeën. Ik ben blij dat ik Ivo kon bellen met het goede nieuws, ze hebben er alles aan gedaan", aldus Hendriks.