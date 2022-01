'Gijzelnemer synagoge Texas al op de radar van Britse veiligheidsdienst'

De man die zaterdag vier mensen gijzelde in een synagoge in Texas was bekend bij de Britse geheime dienst MI5 en had een strafblad, meldt de BBC. Eind 2020 werd Malik Faisal Akram, een 44-jarige Britse man, al doorgelicht door de veiligheidsdiensten. Geconcludeerd werd toen dat hij geen bedreiging vormde. MI5 heeft doorgaans zo'n 3000 'subjects of interest' in het vizier.

Akram werd na een gijzeling van meer dan tien uur doodgeschoten tijdens een bevrijdingsactie. De gijzelaars bleven ongedeerd. Rabbijn Charlie Cytron-White van de synagoge gooide tijdens de politieactie een stoel naar Akram, waarna hij en twee anderen konden ontsnappen. De vierde gijzelaar was al eerder vrijgelaten.

Over de achtergrond van Akram en de aanloop naar de gijzeling wordt steeds meer bekend. Volgens de rabbijn van de synagoge in Colleyville, nabij Dallas, deed Akram zich voor als dakloze man die hulp nodig had. Op die manier was hij rond 11.00 uur de synagoge binnengekomen, waar toen een bijeenkomst gaande was. De weken voorafgaand aan de gijzeling bracht hij door in opvangcentra voor daklozen.

Hij kwam zo'n twee weken voor de gijzeling aan op vliegveld JFK in New York. Daar zou hij "op straat" de wapens hebben gekocht die hij bij de gijzeling gebruikte.

Geestelijke gezondheid

In een Facebookpost die inmiddels is verwijderd zegt zijn broer dat Akram psychische problemen had. Dat is ook iets wat vrienden en kennissen van Akram uit Blackburn, waar hij vandaan kwam, zeggen, aldus de BBC.

Tijdens zijn gijzelingsactie eiste Akram de vrijlating van Aafia Siddiqui, een Pakistaanse wetenschapper die tot 86 jaar cel veroordeeld is vanwege pogingen om in Afghanistan Amerikaanse soldaten te doden. Ze zit vast in Fort Worth, niet ver van Colleyville. In een verklaring heeft ze zich gedistantieerd van de actie van Akram.

Gisteren werden in Engeland twee tieners gearresteerd in verband met de gijzeling. Wat hun mogelijke rol was, is vooralsnog onduidelijk.

Antisemitisme

De Amerikaanse president Biden noemde de gijzeling "een terreurdaad". Ook zei hij dat de VS "zich zal verweren tegen antisemitisme en de opkomst van extremisme in dit land". De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss sprak van een "daad van terreur en antisemitisme".

De FBI zei in eerste instantie dat Akram zich "niet specifiek richtte op zaken die verband houden met de Joodse gemeenschap". Dat kwam de federale politiedienst op kritiek te staan, omdat daarmee de suggestie werd gewekt dat antisemitisme geen motief was. In een nieuwe verklaring sprak de FBI van een "terreurgerelateerde aangelegenheid waarbij de Joodse gemeenschap het doelwit was."

De laatste jaren zijn er meerdere terroristische aanvallen uitgevoerd op synagoges in de VS. In 2018 vielen er elf doden en zeven gewonden bij een aanslag op een synagoge in Pittsburgh in Pennsylvania. Een jaar later werd iemand gedood in Poway in California bij een aanslag. Daarbij raakten ook drie mensen gewond.