Ook snowboardster Dekker door NOC*NSF alsnog aangewezen voor Winterspelen

Snowboardster Michelle Dekker mag toch naar de Olympische Winterspelen van Peking. De 25-jarige Dekker had niet voldaan aan de eisen van NOC*NSF, maar de sportkoepel heeft besloten om haar op basis van "meerdere bijzondere omstandigheden" toch af te vaardigen.

Na de laatste wereldbekerwedstrijd van vorige week in het Oostenrijkse Simonhöhe leek Dekker de Spelen op haar buik te kunnen schrijven. Ze had minstens vierde moeten worden op de parallelreuzenslalom, maar werd in de kwartfinales uitgeschakeld. Daardoor voldeed ze slechts deels aan de prestatie-eis van NOC*NSF (een keer topvier of twee keer topacht).

De Nederlandse skivereniging besloot om Dekker wel voor te dragen bij NOC*NSF. "Omdat Michelle in de afgelopen weken in topvorm is gekomen", legt Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse skivereniging, uit. "Dat heeft ze bewezen door bij haar laatste wedstrijd in Simonhöhe gedeeltelijk aan de nationale prestatie-eisen te voldoen. Ook heeft ze al meerdere keren in de finalerondes op een fractie van een seconde de topacht gemist."

Coronapandemie

Ook de coronapandemie speelde een rol. Net als bij alpineskiër Maarten Meiners, die vorige week om die reden al werd aangewezen. "Onze atleten zijn afhankelijk van andere landen voor hun sneeuwtraining en covid-19 zorgde ervoor dat pistes met regelmaat alleen voor de eigen, nationale teams beschikbaar waren", aldus De Vegt.

"De afgelopen twee seizoenen waren enorm lastig voor mij als Nederlandse sneeuwsporter", beaamt Dekker.