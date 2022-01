Berghuis-achtige Wålemark laat het liefst zijn voeten spreken bij Feyenoord

Allereerst de administratie. Want hoe spreek je zijn naam eigenlijk uit? "Het is Woolemark", zo verduidelijkt hij. De 'å' spreek je namelijk uit als 'oo'.

Kent hij Berghuis? "Ik heb de naam wel gehoord. Maar niet meer dan dat. Ik laat anderen beslissen of hij een vergelijkbare speler is."

Wålemark, die naar eigen zeggen ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, was bij de Zweedse subtopper BK Häcken de man waar het om draaide. Hij nam de hoekschoppen en vrije trappen, bracht zijn medespelers in stelling met scherpe steekballen en net als Berghuis heeft hij het naar binnen komen vanaf rechts om vervolgens met zijn sterke linkerbeen uit te halen tot kunst verheven.

Take good care of him @Feyenoord ! 🐝 På återseende, Patrik Wålemark! 💛🖤 #bkhäcken pic.twitter.com/KXRO4xqXC3

"Ik had heel goede gesprekken met Slot en Arnesen de afgelopen weken", zegt Wålemark, die een contract tekende tot juni 2026. "En het voelt als het juiste moment om deze stap te maken naar deze mooie club."

Geduld

De Zweedse competitie kent geen winterstop en dus zit het seizoen van Wålemark er sinds begin december al op. De Rotterdamse supporters zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat hij wedstrijdfit is.

"Het zal wat tijd nodig hebben om volledig in vorm te komen en de nieuwe manier van spelen te leren. Ik heb vandaag lekker getraind en het voelt alsof ik er in aan het komen ben. Maar uiteindelijk maken het medische team en de coach de beslissing of ik erin kom of niet."