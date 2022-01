RIVM: nog altijd stijging besmettingen, steeds minder ziekenhuisopnames

Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve testen gemeld; een stijging van 21 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Nog niet eerder werden zoveel mensen in een week tijd positief getest. Het tempo van de stijging neemt wel af. Vorige week was er nog sprake van een toename van 77 procent. Opvallend is dat het reproductiegetal begin januari afnam. Waar die op 30 december op 1,42 lag, was dat op 3 januari 1,16. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 116 anderen infecteerden. De epidemie nam dus wel in kracht toe, maar minder hevig dan daarvoor. Het RIVM kan nog niet zeggen wat het effect wordt van de recente versoepelingen. "Dat wordt de komende weken duidelijk", zegt het instituut. De stijging van het aantal besmettingen leidt nog niet tot een toename van het aantal covidpatiënten in de ziekenhuizen. Integendeel: het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is ook deze week weer afgenomen.

In onderstaande grafiek is goed te zien dat mensen die positief testen veel minder vaak in het ziekenhuis belanden. Dankzij de werking van vaccins leidde de deltagolf van afgelopen najaar al tot minder opnames dan de golf van de vorige winter. De snel stijgende omikrongolf heeft überhaupt nog niet tot een toename aan ziekenhuisopnames geleid.

procentueel - NOS

Wat hierbij meespeelt is dat omikron niet alleen minder ziekmakend is, het gaat ook veel minder rond bij mensen boven de 60 jaar. Het hardst slaat het virus toe bij jonge mensen tussen de 20 en 29. Zolang er weinig besmettingen zijn bij oudere mensen, zal het aantal ziekenhuisopnames nauwelijks toenemen, is de verwachting. Ook onder scholieren was er de afgelopen week een bovengemiddelde groei te zien, die hoogstwaarschijnlijk niet los kan worden gezien van de heropening van de scholen na de kerstvakantie. Bij de kinderen op de bassischool ging het om een stijging van 131 procent en in de middelbare schoolleeftijd van 78 procent.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is opnieuw afgenomen, en harder dan de vorige weken. Afgelopen week werden 701 nieuwe patiënten met corona opgenomen, een week eerder waren dat er 888. Dat is een daling van 21 procent. Een week eerder was de daling nog 7 procent. Ook op de intensive care komen steeds minder coronapatiënten binnen. Er werden in een week tijd 79 mensen opgenomen op de IC. Een week eerder waren dat er 112. Dat is een daling van 30 procent. Op dit moment liggen er 1186 covidpatiënten in het ziekenhuis, waarvan 303 op de IC.