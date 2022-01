Huizen op eiland in Tonga verwoest, eilanden worden ontruimd

De communicatie met Tonga is vrijwel onmogelijk omdat de enige onderzeese glasvezelkabel naar de eilandengroep beschadigd is. De beheerder heeft gezegd dat het een tot drie weken kan duren voor de kabel weer hersteld is. Door de communicatieproblemen waren er lang geen beelden van de situatie op de eilandengroep beschikbaar.

De uitbarsting van de vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai leidde tot tsunamiwaarschuwingen in meerdere landen in en rond de Stille Oceaan. In Peru zijn door de golven twee vrouwen om het leven gekomen. In verschillenden landen is ook schade gemeld.

In Peru heeft de uitbarsting ook een olievlek veroorzaakt. Een schip dat olie overpompte naar een raffinaderij aan de Peruaanse kust begon te schommelen door sterke golven op zee, die het gevolg waren van de uitbarsting. Daardoor lekte het schip olie. Volgens de minister voor Milieu is een gebied van ruim twee kilometer langs de Peruaanse kustlijn vervuild, net als twee stranden.

Van Japan en Nieuw-Zeeland tot aan de VS en Peru hebben kustgebieden rond de Stille Oceaan te kampen met de gevolgen van een tsunami: