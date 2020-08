WK wielrennen op VAM-berg? 'UCI vindt het niet direct noodzakelijk'

"Ik heb even contact gehad met de UCI om aan te geven dat wij willen onderzoeken of het haalbaar is. Het was niet direct noodzakelijk", sprak Thorwald Veneberg, technisch directeur van de KNWU. "Ze hebben al locaties die ze gaan bezichtigen en zullen eind volgende week een aankondiging doen."

De UCI is op zoek naar een locatie voor het WK in oktober, nadat bekend was geworden dat het oorspronkelijk voor september geplande evenement niet gehouden zou kunnen worden in het Zwitserse Aigle en Martigny. De maatregelen die de Zwitserse regering heeft afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus staan geen grootschalige evenementen toe.

Van der Poel ziet het niet voor zich

Mathieu van der Poel, die zondag na 25 rondjes van ruim 7 kilometer en vijftig beklimmingen van de VAM-berg (die voortaan de Col du VAM genoemd zal worden) de Nederlandse titel pakte, kan zich niet voorstellen dat het WK naar Drenthe komt.

"Dat gaat niet. Dit was al op het nippertje te doen voor het NK. Het was zo smal, dan is een voltallig peloton niet eens logisch. Of ze moeten de aanloop van het rondje mooier maken", aldus Van der Poel.