Albert Blokker (76) overleden

Albert Blokker, kleinkind van de Blokker-oprichters, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de voormalige eigenaars en bestuurders van de winkelketen.

Blokker bevestigt het overlijden, maar spreekt in een reactie aan het ANP van "een interne familieaangelegenheid."

Albert had tot 2014 de leiding over de winkelketen en moederbedrijf Blokker Holding. Daarna bleef bij nog een tijd aan in de raad van commissarissen. In de jaren ervoor groeide het bedrijf onder Albert en zijn broer Jaap uit tot een groot merk. Beide mannen stonden in de Quote 500-lijst van rijkste Nederlanders. Het vermogen van Albert werd in 2020 geschat op 1 miljard euro.

In 2019, toen Albert niet meer aan het roer stond, verkocht de familie de Blokker-winkels aan bestuursvoorzitter Michiel Witteveen. Afgelopen september werd bekend dat hij vanaf 1 februari dit jaar als topman een stap opzij doet.

De grootouders van Albert Blokker, Jacob en Saapke Blokker, richtte in 1896 de eerste winkel op, die later uit zou groeien tot een groot winkelimperium. In Nederland zijn er momenteel nog enkele honderden filialen.