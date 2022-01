Meeste ouders niet van plan kind onder 12 te laten vaccineren

De meeste ouders van kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn niet van plan hun kinderen van die leeftijd te laten vaccineren. 16 procent zegt 'het zeker wel' te doen, 19 procent 'waarschijnlijk wel', samen 35 procent. Bijna vier op de tien ouders (38 procent) doen het zeker niet, 13 procent doet het waarschijnlijk niet en 14 procent twijfelt.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder 2230 Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van de NOS. Vanaf vandaag krijgen ouders een informatiebrief van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid over de vaccinatie van deze leeftijdsgroep. Daarin wordt benadrukt dat de "keuze voor de vaccinatie vrijwillig" is. Bij kinderen onder de 12 beslissen de ouders.

Van alle Nederlanders vindt 37 procent dat kinderen gevaccineerd moeten worden. Vorige maand vond nog de helft dat. Dat was toen een flinke toename ten opzichte van juni, toen 19 procent dat een goed idee vond. Inmiddels is dat percentage dus weer afgenomen. Het deel van de bevolking dat vindt dat helemaal geen minderjarigen ingeënt zouden moeten worden, steeg van 19 procent in juni naar 25 procent nu.

'Nog zo klein'

Ook wie zijn oor te luisteren legt bij ouders, komt veel twijfel tegen. "Ik vind het lastig", zegt een moeder op straat in Den Bosch. "Mijn oudste twee zijn wel gevaccineerd. Die zitten op het voortgezet onderwijs, die willen gewoon door, gaan naar vrienden en werken. Maar mijn jongste is pas 10 en dan heb ik het gevoel dat hij nog zo klein is."

Een vader: "Ik heb een dochter van 8 en die staat er eventueel wel voor open. Maar ik twijfel door wat ik om mij heen zie: de maatregelen, werkt het wel, heeft het effect? En mijn ex-partner twijfelt ook. Uiteindelijk moeten we in de toekomst gaan kijken wat we doen."